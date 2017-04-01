國民黨太軟？郝：我若溫良恭儉讓就辭職

國民黨主席的副主席郝龍斌今天下午與300餘名黨員座談。（張祈攝）

郝強調，國民黨要硬起來，要記取過去因遠離民意帶來的慘敗，堅守自己的政策立場、版本。（張祈攝）

會中，民眾向郝喊話，對國民黨的軟弱大為失望，認為國民黨的「溫良恭儉讓」，默許了執政黨的無理。（張祈攝）

國民黨主席的副主席郝龍斌今天下午來到國軍英雄館舉辦座談會，會中他先是逐一猛批執政黨選後大跳票，並檢討國民黨過去的軟風格，讓民眾即便對執政黨失望，也未能轉換為支持國民黨的力量，並誇口喊出，若當選黨主席被人評論「溫良恭儉讓」，就立刻辭職。

執政黨從美牛進口、核災食品進口、年金改革動搖國本、一例一休滿盤皆輸等，郝表示，對抗霸道的執政黨，就要向民意靠攏，而他發起的反對核災食品連署，獲得15萬份連署，成功暫緩進口。

郝強調，國民黨要硬起來，要記取過去因遠離民意帶來的慘敗，堅守自己的政策立場、版本，得不到執政黨回應保障，就上街頭抗爭，「不達目的不終止」，才有機會重返執政。

會中，民眾向郝喊話，對國民黨的軟弱大為失望，認為國民黨的「溫良恭儉讓」，默許了執政黨的無理，兩岸關係凍結、軍公教被迫走上街頭，不見國民黨團結抵抗，只看到內部為爭權分裂，呼籲黨中央應為人民發聲。

郝龍斌回應，民主社會的政黨，說政黨「競爭」是客氣話，實是政黨「鬥爭」，若沒有鬥爭的心態，就沒有從政的能耐，他舉例自己任職台北市長期間，沒有任何一件政策不被罵臭頭，當時不顧民意反對堅持做的UBIKE現在各縣市也搶著推動。

他指出，做一個政治領袖腦中只有「是、非」兩字，做政黨的黨主席，腦中只有「贏」一字，只要在不違法的基礎下，為了爭取執政，再多困難都要做，強調自己選上黨主席，若有天被人評論為「溫良恭儉讓」，立刻辭職下台。

(中時)