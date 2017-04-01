桃猿主場白球衣退役 詹智堯想起2012年冠軍賽飛撲
Lamigo桃猿今天（1日）穿上主場白色球衣迎戰富邦悍將，宣布主場球衣正式退休。外野手詹智堯表示，主場白球衣是所有球衣中印象最深刻的，最後一次穿上主場白相當捨不得。
Lamigo桃猿從2011年來到桃園棒球場擔任主場，除了主題日與假日球衣外，主場都穿著主場白球衣，詹智堯表示，雖然平常球衣很多，但記得2012年對上統一總冠軍賽最後一戰就是穿這件球衣，最後一球是自己飛撲結束的，印象很深刻。
啦啦隊長阿誠，對主場白球衣有很深的情感，他指出，這是Lamigo的第1套球衣，也是平時主場的主要戰袍，非常有他的紀念意義在。
(中時電子報)
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