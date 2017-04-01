打造屏市人本宜居 林亞莼陪孩子歡慶兒童節

屏東市營造人本宜居，陪伴孩子歡慶兒童節。(林和生翻攝)

屏東市長林亞莼趁兒童節前夕，陪伴學童歡慶佳節。(林和生翻攝)

各界民意代表皆在兒童節前夕，陪伴國家未來主人翁歡慶佳節。(林和生翻攝)

屏東市公所為慶祝兒童節於復興圖書館前廣場舉行慶祝暨闖關活動，屏東市代會主席林恊松及多位代表、里長和校長蒞臨活動現場，期勉模範兒童在健康快樂的環境下學習成長，另有來自21所小學的模範兒童代表，由市長親自頒發獎狀並合影，陪伴孩童有個歡笑愉快的周末假期。

慶祝活動由復興國小學童熱鬧開場，用熱情有活力的舞蹈表演揭開序幕，活靈活現的演出讓大夥是又驚又喜，除此之外，兒童創意服裝走秀，則充分展現出孩童的巧思和創意，有些小朋友打扮成小公主、美人魚，有些則是打扮哈利波特、足球員，讓台上台下是驚喜不斷！

市長林亞莼有感而發的說，小孩是未來國家主人翁，兒童月系列活動除了為小朋友歡慶外，更希望未來每一天都是兒童節，小朋友可以在無憂無慮的人本宜居城市中成長學習；她還說，整修完工的復興圖書館，以全新風貌亮相，整體景觀以符合親子讀書的環境做設計，提供優良的學習環境，未來陸續會推出不同的親子活動主題，鼓勵市民朋友親近圖書館，善用圖書館資源。

(中時)