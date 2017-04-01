疑雜草堆放 桃園大溪第6公墓火警引家屬不滿

桃園市大溪區第6公墓日前發生火警，1日家屬掃墓時發現，向市議員楊朝偉陳情。(市議員楊朝偉提供)

桃園市大溪區第6公墓3月底發生火警，50多座墳墓遭波及。1日有民眾掃墓時，發現先人的墳墓被焚毀，相當不滿。市議員楊朝偉懷疑是大溪區公所派員清理雜草時，將雜草堆置一旁，遇到火種才引發火警。市府民政局表示，將會釐清原因並檢討，希望將來不會再發生此意外。

(中時)