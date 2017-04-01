陸美競逐影響力 經濟學人喻為龜兔賽跑

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將於下週首度會談，預期將聚焦貿易、北韓、南海等議題。外媒分析，大陸猶如龜兔賽跑的烏龜，鴨子划水般大幅拓展全球影響力。

最新一期「經濟學人」（The Economist）在名為「中國是否挑戰美國的全球領導地位？」文章指出，美中兩強都在重新評估自身在全球的角色地位，但方向卻南轅北轍：美國的方向是卸下承擔全球責任，中國大陸則剛好相反。

美中的作法也明顯不同。川普政府就像「伊索寓言」龜兔賽跑故事裡的兔子，施政上不斷從一個政策狂奔到下一個，有時自身都出現矛盾，並想對所看到的所有對手揮拳；中國大陸則像烏龜，謹慎地將頭伸出殼外，採取緩慢與小心的步伐，而伊索知道美中這樣的競賽會有什麼結果。

中國大陸的外交政策指導原則，過去是秉持前領導人鄧小平1992年任內所稱「韜光養晦、絕不當頭」，但到2010年，大陸官員開始提出應「有所作為」後，出現微調。

而在今年1月習近平赴瑞士達佛斯（Davos）出席「世界經濟論壇」（World Economic Forum）時，又出現進一步調整。習近平在世界經濟論壇上表示，大陸應「指引經濟全球化」。

北京外交圈流傳一個傳聞，稱原本習近平講話草稿，是像過去北京領導人在海外談較無爭議的國內經濟，但習近平退回這種版本，納入外籍顧問重寫一個更著墨於中國大陸對世界觀點的版本。無論傳聞真假，習近平的談話在語氣與主題上確實非常國際化。

而在今年2月，習近平在北京的國家安全工作座談會指出，大陸要「引導國際社會共同塑造更加公正合理的國際新秩序」；在去年7月慶祝中共創建95週年的談話，習近平提出「中國人民完全有信心，為人類對更好社會制度的探索，提供中國方案」。

文章舉例，去年國際仲裁法庭做出不利中國大陸南海主權的仲裁後，大陸先是說服打贏仲裁的菲律賓拋開仲裁案、疏遠長期盟邦美國，簽署接受大陸龐大投資的協議，又打動另一南海主權聲索方的馬來西亞，接受類似的安排。

中國是排在美、日之後，聯合國預算第3大捐助國，也是僅次美國的第2大聯合國維和任務貢獻國；習近平所推動的「一帶一路」外交政策，對範圍內的60個國家出口，超過大陸對美與對歐盟出口，並於2015年創立亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）。

但文章也認為，提出「引導全球化」與「中國方案」，不代表大陸要翻掉既有的全球秩序，或挑戰美國的全球領導地位，因為大陸是想在體系內擴大影響力的修正主義強權，既非一個想推翻一切事物的革命強權，也非欲抓緊全球控制的奪權者。

文章舉例，北京積極參與但未試圖主宰聯合國，對北韓不光是嘴巴倡議，而是拿出實際制裁行動，此外，儘管在國內有諸多反恐行動，但北京似乎沒興趣加入、更不用說領導打擊伊斯蘭國（IS）的行動。

「紐約時報」（New York Times）先前也刊出文章，引述亞洲協會（Asia Society）美中關係中心（Center on U.S.-China Relations）主任夏偉（Orville Schell）的相關說法。

夏偉說：「這顯然表明，習近平現在有意以一種更宏大的方式，在全球外交領域寫下中國和他本人的名字」、「如果美國打算更常缺席這些事務－我們還不知道情況會不會是這樣－總有人會填補那個空白。」（譯者：中央社陳亦偉）1060401

(中央社)