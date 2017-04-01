春天暖洋洋 未來一週好天氣高溫逾30度
春天來了，中央氣象局表示，今天開始水氣離開台灣，未來一週都是晴朗好天氣，但是受輻射冷卻效應影響，西半部入夜清晨低溫只有攝氏11到14度，還是要注意保暖。
清明連假還有3天，快把握好天氣出遊，中央氣象局今天表示，午後天氣轉晴，水氣減少，未來一週都是晴到多雲的好天氣，明天北部高溫回升到21度，中部24度、南部28度，感受相當舒適。
不過，由於冷氣團還未遠離，加上輻射冷卻效應影響，明天清晨西部沿海還是冷颼颼，低溫只有11到14度，中南部日夜溫差逾10度以上，早出晚歸和有心血管疾病民眾要注意保暖。
「未來一週前景一片大好」，氣象局預報員林定宜說，未來一週的氣溫將逐日回升，4月4日開始北部高溫可以達28度，中南部高溫將超過30度，一直到8日都是溫暖的好天氣。1060401
(中央社)
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