調查官涉對陸女襲胸 調查局：絕不寬貸

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媒體報導，法務部調查局航業調查處詹姓調查官，涉嫌酒後對一名大陸籍女姓被告襲胸；調查局今天表示，本案已由調查局督察處依法查處中，絕不寬貸。

調查局下午發出新聞稿指出，對媒體報導「調查官酒後襲胸大陸籍女被告」，已主動著手調查。

調查局說，航業調查處高雄調查站於民國106年3月14日，偵辦「文女等涉嫌違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例案」，在台中市依法逮捕大陸籍文女，並帶回調查局台中市調查處詢問室進行詢問後，航業調查處承辦人詹姓調查官在做筆錄檢視時，因中午餐敘飲酒，行為失控，左手臂碰觸到該名女子臀部。

調查局說，本案已由督察處依法查處中，將對詹員不當行為送交考績會議處，絕不寬貸。1060401

(中央社)