丹麥2018年迎大貓熊 砸重金打造6億新家
丹麥明年將迎接2隻大貓熊，哥本哈根動物園將投入新台幣6億元，為牠們打造一個以太極陰陽圖案為基礎的美學概念園區。
根據丹麥百林日報（Berlingske）近日報導，哥本哈根動物園為明年迎來2隻大貓熊，請來知名設計師殷格斯（Bjarke Ingels）及薛恩赫爾（Schonherr）景觀建設事務所共同為牠們打造一個美學概念的新家。
設計師韓森（Hansen）表示，為大貓熊打造新家，真是一個令人興奮及有趣的挑戰，過去動物與遊客之間有很大的距離，但這次的重點是讓動物與環境融合，牠們可以很自然地在新設計的環境中生活。
而殷格斯則透露，他注意到大貓熊是黑白兩色，而這就是太極的圖案，因此大貓熊新家將是一個很大的圓形玻璃圍牆，內部採「陰陽」太極圖案概念，會有一條曲線將圓形分為兩個空間。
不過，這個美學大貓熊園區要價不斐，建設費用達1.5億丹麥克朗（約新台幣6億元）。
哥本哈根動物園設計的大貓熊園區，另一項重點將是可讓遊客與動物非常親近，他們除降低地板高度，寬廣的圓區內也規劃興建餐廳，遊客可以邊喝咖啡邊欣賞。1060401
(中央社)
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