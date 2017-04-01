蔡總統終於健檢！62公斤163.5公分健康良好

蔡總統終於健檢了，健康良好。(本報系資料照片)

總統蔡英文上任至今，終於有空健檢了。總統醫療小組召集人陳振文醫生表示，總統整體健康情形良好，各項檢驗數值正常，足以因應繁忙國政事務。依照總統府提供的資料，蔡英文體重62公斤，身高163.5公分，BMI是23.2。

蔡英文今在榮總進行健檢，陳振文說蔡以往每一到兩年就會進行健康檢查，這次主要實施包括血液常規商華檢查、腫瘤標記、內分泌等檢查，都屬正常範圍，胸、腹部放射線等高階影像檢查以及全腹超音波、耳鼻喉科、眼科及牙科等會診，都沒有異常現象。

陳振文也說，總統醫療小組除了照護總統日常健康，也完成總統緊急醫療體系的建置部署，包括全國各地的責任醫院選定、協勤團隊的組織與訓練、平面道路與空中交通動線（包含直升機起降點）的查勘等，並且已依照緊急醫療計畫進行多次實兵驗證。

台灣歷任總統從李登輝、陳水扁、馬英九等人，在總統任內都會固定公布例行健檢報告，讓國人了解國家元首的健康狀況。總統府也會編列相關預算，元首與副元首的醫療保健預算，1年為85萬元。

(中時)