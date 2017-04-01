林志傑返鄉引爆 基隆球迷瘋狂
EMPOWER引爆運動訓練4月1、2日前進北海岸，在基隆市立體育館舉行運動訓練營，由總教練許皓程領軍，與剛結束CBA賽季，且被封過「基隆球王」的「野獸」林志傑、NIKE CAMP教練李成碩、明道大學總教練沈欣漢等人聯手，帶給基隆學員高規格、高品質、高強度的訓練內容。
EMPOWER引爆運動訓練歷經在台北、新竹、台中及高雄舉辦籃球訓練營後，引起熱烈的迴響，1日首度引爆基隆市，在基隆市立體育館熱烈開訓，而為期兩天的訓練營教練團陣容，也相當豪華龐大。
這次更特別邀請「野獸」林志傑擔任客座教練，在基隆土生土長的他，在SBL扣倒籃架被封「野獸」前，也曾擁有「基隆球王」稱號。為了回饋家鄉，他趁休季期間回到基隆，透過引爆籃球訓練營親自傳授籃球技巧給學員，期望培育更多的籃球種子萌芽。
許皓程表示，這次基隆場的教練學員比約1:4，在小班制的訓練營中，除了讓學員們在短期訓練中接受完整教學外，教練還可在旁及時給予學員意見，有助於學員提昇個人能力，也希望藉由林志傑的籃球經歷，給予學員支持與鼓勵，勉勵學員不斷地訓練精進個人技巧和能力。
(中時電子報)
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