全國漆彈大作戰 74支隊激烈拚鬥
全國漆彈大作戰第2波戰火，國中組1日開戰，有34所學校、74支隊伍近500名選手參賽拚前8強，戰況激烈，結果前3名均由高雄市包辦，分別是小港區中山國中敢死隊、七賢國中爆力部隊及岡山國中隊。
第14屆全國漆彈大作戰延續3月25日、26日高專組的戰鬥精神，今天國中組繼續在社教館猛烈進擊，震撼開打，除高雄市的選手外，還有台南市、嘉義縣選手報名，大家齊聚高雄交流戰技。
今年更結合家庭教育中心資源，新增「親子組」賽程，讓青少年把爸媽帶入漆彈場，鼓勵爸媽也起和孩子們共同體驗他們所熱愛的漆彈運動。
參賽的嘉義縣鹿草國中帶隊老師蘇源翔表示，因該校地處偏鄉，教育資源較缺乏，當初得知全國漆彈比賽訊息時，認為這是帶孩子出去開廣視野的好機會，挑選5名學生組隊參加，雀屏中學的孩子都覺得很有榮譽感。
另有少年隊及少輔會今年也率領「點亮家中溫暖燈」計畫的少年們，組2隊「輔輔輔輔島隊」、「十萬伏特隊」參賽，這群平時在師長父母眼中叛逆的小孩，終於可以名正言順的發洩內心的無名火，淋漓的揮灑汗水，感覺很棒；其中「輔輔輔輔島隊」打進爭霸前8強，最終雖未能進到前8名，不過，孩子與老師皆意外又興奮。
鳳西國中這次組了10隊，全部隊員都沒打過漆彈，即期待又怕受傷害。
上午進行初賽，下午晉級賽及決賽戰況激烈，經過幾番激戰後，國中組英雄榜前8強分別為小港區中山國中敢死隊、七賢國中爆力部隊、岡山國中隊、我們來混分的隊、旗山大香蕉隊、五甲厚車道隊、飛鷹特種部隊、EVE菁英隊。
社教館表示，漆彈大戰歷經14年，當初的學生選手，都已經是國際級的漆彈好手，更是比賽場上經驗豐富的優質裁判；如主審裁判曾漢華、王鵬翔、陳柏宏、楊成吉，都是從學生時代就ㄧ路跟隨的好夥伴，在國際賽場上，個個是神槍好手，在全國漆彈賽事上，都是判斷精準的好裁判。
(中時)
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