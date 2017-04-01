桃高師生拍校園MV飆舞「放超開」 半天點閱破50萬
桃園高中全校近300位師生和飲料公司合作拍攝校園廣告MV，不但以桃高代表性的紫衫黑裙貫串全片，更展現校園生活、社團活力和學校美景，師長也「放超開」一起勁舞，配樂也由學生獻「聲」，影片前晚放上網，短短半天就突破50萬人次點閱，更引來校友們感動分享：「看完已淚流滿面！」
桃園高中學務主任羅美雲說，學校瘋音社組的樂團「後站人」去年參加H.O.T.全國校際原創音樂大賽獲得全國冠軍，讓知名飲料公司相中，欽點主唱、高三李威漢為公司重唱主題曲，場勘後驚豔桃高的活力和設備齊全，促成畢業MV《無敵畢業趴》。
2分10秒的影片從正「夯」的假人挑戰開始，一早校門教官服儀檢查、教室內自我介紹、圖書館內偷偷傳情、運動會場上揮汗競技等，一個個高中校園生活場景，彷彿時間暫停在滿滿的回憶，隨後全體師生跟著音樂動起來，穿梭在川堂、教室、走廊、操場等地勁歌熱舞，帶出高中生活的青春洋溢。
影片展現桃高舞蹈班、田徑隊、游泳隊、儀隊以及美麗校園等特色，尤其空拍大場面，逾百位學生一氣呵成跳舞走位超吸睛。羅美雲笑說從洽談到拍攝只有2周的時間，特別選在3月18、19日周末拍攝，原預計從6點到22點，2天都進度超前，不到19點就收工，導演直讚桃高師生超優秀「教一次就會、配合度超高」。
羅美雲說，雖然拍攝時距離段考只剩2周，學生們報名仍非常踴躍，初版調色後展現不出桃高代表性的紫衫黑裙，向業者反應，昨周五連假前最後一天上班日，早上才確認定調，本來以為會下周上班日才上架，沒想到放學後就提前曝光，讓剛考完試的學生們也瘋狂討論。
今上網24小時已突破63萬人次點閱、2萬人按讚，網友們直讚燃起校園青春回憶、百看不膩、跪著看完，不少高中生也直呼想拍，也引來校友燃起「桃高魂」狂分享，被戲稱是「桃高校友簽到處」。
(中時)
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