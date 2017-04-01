蔡英文上任首次健檢 醫療小組：一切正常
蔡英文總統今前往台北榮總完成例行健康檢查，總統醫療小組指出，60歲的蔡英文身高163.5公分，體重62公斤，BMI（身體質量指數）落於健康體位的23.2，血壓也屬正常的138／80毫米汞柱，整體而言各項數值均屬正常。
不同於前總統馬英九固定到台大醫院進行健檢，現任總統蔡英文改往北榮接受檢查。總統醫療小組召集人陳振文表示，蔡英文以往每1~2年均有計畫性的健康檢查，今日則是上任後的首次健檢，由北榮院長張德明率領的健檢團隊、共11名主任級專科醫師進行。
陳振文說，檢查內容包括血液常規生化檢查、腫瘤標記、內分泌等檢查，均屬正常，此外，胸部、腹部放射線等高階影像檢查，以及全腹部超音波、耳鼻喉、眼科、牙科等，均在各科會診下，也均顯示無異常狀況。
根據健檢資料，蔡英文現年60歲，身高163.5公分、體重62公斤，BMI落於23.2，血壓138／80毫米汞柱，脈搏每分鐘74次，呼吸每分鐘18次，體溫攝氏36.1度。
台大醫院北護分院院長黃國晉分析，蔡英文BMI落於健康體位（18.5~24），血壓也低於140／90、無高血壓現象；他補充，一般健康人每分鐘呼吸約12~18次，脈搏每分鐘60~100下，蔡英文的呼吸和脈搏都相當正常。
(中時)
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