早產兒保命大作戰 爸媽出動手術隔離衣

育有早產雙胞胎姊弟的彭姓夫妻說，兩個孩子出生時「比玻璃瓶飲料還輕」，為把感冒可能性降到最低，連阿公、阿嬤抱孫子前都得穿上隔離衣、口罩，現已平安長大到4歲。

馬偕醫院今天舉辦早產兒回娘家活動，邀請出生時體重低於1500公克的巴掌仙子，每年這時定期回院做健康檢查。

彭太太今天受訪時說，她剛懷孕、產檢時都不見異狀，直到17週突然破水，緊急住院安胎，當時醫師就曾說過，孩子可能會有肺部發育不良、肢體受壓迫等問題，不僅體重可能不到500公克，還可能有生命危險。

直到懷胎26週，兩個孩子提早來到人世，體重分別為850、890公克，比預期高得多，讓彭太太感嘆「是上天的奇蹟」，回想當時抱起來的感覺，彭先生則說「比一罐玻璃瓶飲料還輕」，經檢查其中一名孩子有視力問題，加上髖關節脫臼、左腳膝蓋反轉等，一出生就打上石膏矯正，連醫生都嘆「第一次幫這麼小的孩子打石膏」。

正因早產寶寶健康問題多，家住台中的彭姓夫妻在孩子2歲前，幾乎每個月都得奔波台北回診，加上醫師建議1歲內最好別讓孩子接觸到病菌，降低感冒等併發症風險，夫妻倆每天回家都得先洗澡、換完衣服才抱小孩，更嚴格要求前來抱孫的阿公、阿嬤一進門就穿上手術用的隔離衣、戴口罩，才可抱孩子。

彭先生說，除此之外，這些年來語言、肢體等復健治療從未中斷過，雙胞胎均平安長大至今已4歲，發展的程度也漸漸追上同年紀孩童，照顧早產兒雖然不容易，但只要努力配合醫療團隊，孩子一定能平安長大。

馬偕醫院新生兒科主治醫林佳瑩表示，體重不足1500公克的新生兒，約有5成機率發展遲緩，因此出生6、12、24個月時，會主動聯繫家長帶孩子回醫院追蹤，期間也會有個管師持續追蹤。

林佳瑩說，早產兒滿2歲時，如果檢查出有發展遲緩，3歲時就會由復健科、兒童心智科、復健科等多單位團隊「聯合評估系統」，並依結果來進行治療和復健，但孩子2歲時若被評估為「正常」或「遲緩邊緣」，不少家長事後就常因忙碌、搬家等原因，疏於回診。

她強調，根據相關統計，台灣5歲的發展遲緩兒當中，有高達4成2歲時的評估是「正常」或「遲緩邊緣」，呼籲家長在孩子學齡前，每年至少要回院檢查一次。1060401

(中央社)