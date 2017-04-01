美點名牛豬 府：會確保食安和農民權益
美國公布貿易障礙，台再遭點名牛豬問題。總統府表示，政府是以確保食品安全及農民權益的前提下，考慮台灣參與國際經貿協議等事宜，樂見台美間的貿易溝通與合作持續進行。
美國貿易代表署（USTR）在美東時間31日公布外國貿易障礙報告，有關台灣，報告續點名美牛與美豬議題，美國將繼續敦促台灣根據科學、制訂標準，全面開放美國牛、豬肉及相關產品。
總統府發言人黃重諺今天受訪表示，政府是以確保食品安全及農民權益的前提下，來考慮台灣參與國際經貿協議等相關事宜；關於食品管理，政府將在國際規範下，採取科學證據的風險評估措施，作為保障國人食安的依據。
黃重諺說，在有關雙邊經貿談判上，樂見台美間相關的貿易溝通與合作的持續進行，政府會站在如何促進國家整體經濟發展以及擴大台美間互利雙贏的合作上進行努力。1060401
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。