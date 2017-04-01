美點名牛豬 府：會確保食安和農民權益

美國公布貿易障礙，台再遭點名牛豬問題。總統府表示，政府是以確保食品安全及農民權益的前提下，考慮台灣參與國際經貿協議等事宜，樂見台美間的貿易溝通與合作持續進行。

美國貿易代表署（USTR）在美東時間31日公布外國貿易障礙報告，有關台灣，報告續點名美牛與美豬議題，美國將繼續敦促台灣根據科學、制訂標準，全面開放美國牛、豬肉及相關產品。

總統府發言人黃重諺今天受訪表示，政府是以確保食品安全及農民權益的前提下，來考慮台灣參與國際經貿協議等相關事宜；關於食品管理，政府將在國際規範下，採取科學證據的風險評估措施，作為保障國人食安的依據。

黃重諺說，在有關雙邊經貿談判上，樂見台美間相關的貿易溝通與合作的持續進行，政府會站在如何促進國家整體經濟發展以及擴大台美間互利雙贏的合作上進行努力。1060401

(中央社)