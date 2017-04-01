鐵馬環島送愛劃句點 10弱勢團體受惠

「同濟有愛鐵馬行，環島千里送愛心」活動3月24日從高雄出發，展開環島送愛義舉，今天回到高雄，全程近1000公里，沿途關懷了10個弱勢團體。

這群熱愛騎乘腳踏車的勇士以無比的毅力和愛心，完成為期9天的環島公益義舉，訪視各地育幼院等弱勢團體並捐贈物資，下午在高雄市唐心服務協會唐寶寶的鼓陣與同濟會員的掌聲歡呼中回到高雄。

延續著環島送愛心的運動精神，現場還特別捐款贊助華山基金會在端午節將舉辦的「愛老人運動會」，讓獨居的阿公阿嬤可以活絡身心運動筋骨，讓健康和愛一起動起來。

4月的第1個星期六是國際同濟日，全台各地同濟會友也同步舉辦關懷弱勢活動。高屏B區各友會齊聚一堂響應愛心做公益，讓這趟環島之旅，既健康又充滿溫馨的劃下完美句點。

活動發起人、國際同濟會台灣總會高屏B區區主席王志雄跳脫以往不同形式，將「國際同濟日」公益活動由地區性擴展至全國性，號召同濟各友會、中小企業、南台灣市場協進會會員和宮廟齊力募資成就這趙環島義舉。1060401

(中央社)