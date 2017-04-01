清明返鄉人潮多 澎縣府緊急協調包機

清明連假和觀光旅遊季到來，各航空公司加開班機，高雄機場仍有超過40位澎湖民眾候補搭機返澎掃墓，澎湖縣政府緊急協調立榮航空包機1班次，疏運候補乘客。

澎湖縣政府旅遊處表示，今天是清明連假的第1天，各航空航線正常，不過，在高雄仍有超過40位鄉親候補，緊急協調向立榮航空包機，預計在晚間8時25分由高雄飛馬公，9時35分再由馬公飛返高雄，方便民眾搭乘。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年清明節連續假，自31日起至4月5日止，各航空公司共提供有584架次5萬4182機位，加班機20架次1722機位，縣府也另外包機5架次1348機位，返澎的人潮與出遊的遊客比預期多，縣府全力協助往返。1060401

(中央社)