副總統批試院版年改 考試院：尊重

副總統陳建仁批評考試院通過的年金改革版本毫無科學基礎。考試院秘書長李繼玄說，尊重副總統的發言，考試委員經過多方考量不只考慮財務面，希望降低對公務員的衝擊。

副總統昨天深夜在臉書指出，應該思考提高基金投資報酬率、加速優惠存款走入歷史、延長年資採計期間、加速降低退休所得替代率，但考試院後來通過的版本既「縮短年資採計期間」又「提高退休所得替代率」，不但毫無科學實證基礎，也與追求基金永續的目標背道而馳，實在令人費解而遺憾。

李繼玄今天受訪指出，尊重副總統的發言，考試院有考試院的立場，未來到立法院會為考試院版本說明，最後也會尊重立法院審議結果。

退休所得替代率部分，考試院官員指出，年改會提出年資採計15年，所得替代率從75%降到60%；考試院版本是縮到10年，替代率從80%到70%，考試院認為，採計年資短對公務員較有利，因為退休前的薪資較高，另一方面也配合10年檢討期，現在環境變化太快，須考量退撫基金的盈虧、物價指數等，如跟年資採計期結合，可以一併調整檢討。

官員指出，所得替代率提高的理由是，公務人員的在職提撥率就高，包括提撥退撫金和公保，薪資約有1成都在繳這些費用，替代率太低，會造成在職還是繳這麼多，但退休後領不到這麼多，這樣不平衡。

官員指出，公務員職業退休金是以本俸乘以2做基礎，但本俸10幾年都沒有調整，替代率還是要高一點，不能太低。

李繼玄說，考試委員認為要多方面考量，不是只有考慮財務面，考試委員也有精算過，省下來的錢全數挹注退撫基金，1年可挹注200多億元；調升提撥率，由現在的12%，每年提高1%，10年期間有2000多億元，基本上財務可以有效改善。換句話說，替代率不用調這麼低。

李繼玄表示，考試院的版本經過多方考量，希望降低公務員的衝擊，試院版送到立法院後，考試院也會盡力說明，最後也會尊重立法院的審議結果。1060401

(中央社)