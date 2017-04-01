潘威倫趕不上主場開幕戰 「福嘟」一起升一軍

潘威倫預計在二軍再先發一場。（資料照，統一獅提供）

統一獅本土王牌「嘟嘟」潘威倫今年因調整不及趕不上開季，本周在二軍先發，獅隊代總教練評估，他預計還需要1場出賽調整，來不及在下周的台南主場開幕戰掛帥，至於嘟嘟的好友陽建福也已開始牛棚練投，兩人可望同時登一軍「連線」。

潘威倫今年季前披中華隊戰袍出征經典賽，但他定位在中繼，回到母隊後則要調整回先發角色，狀況未能趕上開季，因此先在二軍調整，28日他在二軍先發，主投4局，被敲4支安打（1轟），送出4K和3次保送，失4分。

黃甘霖提到，潘威倫還需要多一點時間調整，前一場在二軍出賽的球速還沒出來，預計需要在二軍再投1場才會回到一軍，因此獅隊4日的主場開幕戰將不會由嘟嘟先發，但黃甘霖也還未透露該戰先發人選。

至於今年加盟獅隊的37歲老將陽建福，2月下旬球隊打港都盃時受傷，同樣也趕不及開季，黃甘霖表示，他已開始牛棚練投，會在二軍先投，「希望他跟嘟嘟可以同時間上一軍，一個先發，一個中繼。」

(中時電子報)