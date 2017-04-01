高瘦基因認證 王菲李嫣母女裝現身杜拜

王菲、李嫣現身杜拜機場。（圖／取自野菜團子Lady微博）

網友讚王菲母女高瘦體態。（圖／取自野菜團子Lady微博）

王菲2014年曾來台拍廣告。（圖／中時資料照片）

天后王菲2013年與李亞鵬離婚，兩人所生女兒李嫣便輪流跟父母親住，前陣子李亞鵬狂曬和李嫣出國甜照，還喊：「情定舊金山」，和前世情人大放閃。近日則有網友目擊輪王菲帶李嫣出國玩，兩人身穿母女裝現身杜拜機場，10歲的李嫣遺傳了王菲高瘦基因，纖細長腿令人稱羨。

微博網友「野菜團子Lady」稍早透露昨朋友在杜拜機場撞見王菲母女，可見兩人穿母女裝，都選穿深色吊帶褲裙，展現出令人稱羨的高瘦體態，而李嫣相當乖巧在一旁等媽媽拿行李，看來少女味十足，網友也感慨時光飛逝。

而李亞鵬先前上節目分享李嫣寫給他的卡片，其中說道：「這是你45歲生日，我不會再跟你說第二次，我愛你，但如果你不抽菸，我會更加愛你。」語氣跟王菲一樣酷，讓網友笑翻。

(中時電子報)