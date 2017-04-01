謝金晶為父點燈續命 豬哥亮病情奇蹟好轉

謝金晶親自南下求神明保佑，還點七星燈為父續命。(本報系資料照)

綜藝天王豬哥亮，本週驚傳大腸癌病危住進台大醫院，2個女兒謝金燕、謝金晶一個日夜陪伴、一個特地南下虎尾新翰宮求神明保佑，親自點上七星元神燈，希望能為父續命。或許是孝感動天，豬哥亮今(1日)最新病情曝光，不僅甦醒時間變長，連體力也明顯好轉，推估未來一個禮拜應可安然度過。

豬哥亮因大腸癌末期入院，一度傳出病危，甚至住進安寧病房，不過今日出版的《中國時報》報導，豬哥亮仍待在直腸外科單人病房內接受安寧照護，需使用氧氣罩，但並非插管的呼吸器，由兒女謝順福、謝金燕與謝金晶輪班照顧。

剛剛更傳出好消息，據《蘋果日報》報導，知情人士透露豬哥亮病況一天比一天好，不僅體力好轉，連每天醒來的時間也從8小時拉長至12小時，還可以跟主治醫生開些小玩笑，推估未來一個禮拜可安然度過。

(中時電子報)