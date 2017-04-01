維護清明連假觀光品質 吉安警展開「安程專案」
有鑑於近日發生計程車司機酒駕肇事，並且造成機車騎士不幸傷亡的案件，為了有效維護花蓮縣觀光品質，保障合法計程車業者權益，吉安警分局自清明節連假第一天起展開執行「安程專案」，利用巡邏、路檢、擴大臨檢等勤務強化計程車稽查。
警方表示，為建構花蓮縣境內安全優質的乘坐計程車環境，提升服務品質、建立安全乘車網路，達到「保護合法、預防不法」之工作目標，吉安警方將利用機動攔檢和路檢的方式，盤檢轄區營業小客車，針對「酒後駕車」、「白牌車違規營業」、「偽造或冒用執業登記證」、「無執業登記證」等項目，加強稽查取締。
警方呼籲民眾，在搭乘計程車時，務必察看車內儀表板右側及右前座椅背後方，有無置放印有反光雷射標籤的執業登記證，並對照相片與駕駛人是否符合，如果發現計程車無執業登記證或逾期、不易辨識或駕駛有酒駕等情形，應該放棄搭乘，並記下車號向當地警察機關報案。
(中時)
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