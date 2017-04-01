巴拉圭民眾示威 外交部：無國人遭波及

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巴拉圭當地時間31日發生民眾抗議砸毀國會大廈事件，外交部今天表示，中華民國駐巴拉圭大使館已掌握情勢並通報，目前無國人遭波及。

上百名巴拉圭抗議民眾破壞國會大廈，抗議執政黨議員意圖修憲、允許總統無任期連任，31日晚間與當地警方爆發衝突。

當地媒體報導，被破壞的國會大廈是台灣捐助2000萬美元（約新台幣6.32億）興建。

外交部表示，中華民國駐巴拉圭大使館已於第一時間掌握情勢並呈報，目前無國人遭波及之訊息。大使館及駐東方市總領館已通知僑胞及外交部員眷注意自身及居家安全，外出時應避免抗議民眾聚集區域。

外交部及駐館將持續密切關注事件的發展。

巴拉圭國會大廈位於首都亞松森，巴拉圭目前是中華民國在南美洲唯一的邦交國。1060401

(中央社)