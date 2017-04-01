一個印尼兩個世界 窮忙族喝杯珍奶是奢望

「買一杯珍奶的錢，我可以吃兩餐」。印尼近年來經濟起飛，不過，貧富差距仍是嚴重問題，有逾4成民眾每日生活在貧窮線下，「一個印尼、兩個世界」的困境令人憂心。

週末夜晚，雅加達市中心蘇迪曼公園社區（Sudirman Park）發生一起轎車擦撞意外，兩輛轎車的車主在馬路邊交換電話和基本資料，以助日後釐清賠償事宜。

仔細一看，停在路旁、發生擦撞的兩輛轎車分別是保時捷休旅車和凌志（Lexus）跑車。

雅加達交通壅塞，路上經常可見到名貴汽車陷在動彈不得的車陣中；一旁則是拿著吉他穿梭表演討小費的青少年，或是伸手乞討的老弱婦孺。

這就是印尼貧富差距的最佳寫照。

印尼總統佐科威曾表示，印尼的貧富懸殊已達「危險」程度，因此，印尼政府必須努力爭取經濟成長，以縮小貧富差距。

2015年，印尼的吉尼係數（Gini）為0.4，仍然是屬於貧富差距嚴重的水準。

吉尼係數是檢測所得分配差距的參考值，根據聯合國相關組織的定義，吉尼係數0.4以下，代表收入分配平均、合理；吉尼係數0.4至0.5，代表差距大；0.6以上表示差距懸殊。

「世界銀行」（World Bank）2015年的統計資料顯示，印尼近2.6億人口中，大約有11.22%、2859萬人生存在貧窮線下。

此外，印尼約有4成民眾生活在窮困中，他們的收入只游走在印尼政府設定的貧窮線（每人每月可支配所得33萬776印尼盾，約22.6美元）邊緣。

貧富懸殊也造成「窮忙族」在雅加達生活大不易。

已婚、育有2名子女的清潔工夏立福（Syarif）帶領中央社記者走訪他位於鐵道旁貧民區的住宅。

樓梯間3坪左右的狹小空間就是他們一家人的住所，而樓梯下1個榻榻米大小的地方就是他兩名小孩的床舖。

夏立福說，他的工作是清洗大樓和洗車，1個月僅能賺170萬印尼盾（約新台幣4000元），不夠一家子開銷，不過也只能利用有限的收入來過日子。

他坦言，由於小朋友一早要上學，為了讓小朋友有較好的睡眠，每到晚上就寢時，他和太太就會把1個榻榻米大的床鋪讓給小朋友睡覺，兩人就到外面遊蕩閒逛，累了就到騎樓或公車站裡休息，快天亮時再回家叫醒小朋友準備上課。

此外，印尼各地方政府逐年調漲最低工資，要求企業行號比照辦理。以印尼首都雅加達為例，今年法定最低基本工資為335萬盾（約新台幣7790元），印尼雖然逐年調漲最低工資，不過仍趕不上雅加達的高物價。

在連鎖海鮮餐廳打工的服務員尤莉（Yuli）告訴記者，她因為是合約工，一個月的薪水其實只有200萬盾，光是支付每月套房房租（80萬盾）、交通費（30萬盾）、伙食費（100萬盾），真的是常常入不敷出，每月都是「月光族」。

在類似尤莉這樣「窮忙族」的眼裡，不但遑論存錢買房，就連購物中心裡人手一杯的珍珠奶茶也是日常生活中的奢望。

購物中心裡一杯來自台灣連鎖品牌的珍奶要價約2萬8000印尼盾（折合新台幣65元），對於像是月薪2、300萬盾左右的「窮忙族」而言，一杯珍奶足以讓他們吃上兩頓路邊攤的午餐，絕非是可以輕鬆消費的飲品。

減貧是印尼政府縮短貧富差距的作法。印尼「國家加速扶貧小組」也改善實施扶貧方案的機制，並制定多項政策，包括補助學生就學的智慧卡、補助窮人看病的健保卡等措施。

而貧窮，正是讓許多印尼婦女甘願離鄉背井前往海外擔任幫傭、看護的最大原因，她們共同的願望就是「脫貧」。

印尼目前約有600萬婦女在外國工作，她們每年匯回印尼的款項超過58億美元，是印尼僅次於石油及天然氣收入的主要財政來源。

即使如此，印尼目前仍有逾一成的民眾生活在貧窮線下。作為東南亞經濟發展的龍頭，印尼如何縮小貧富差距，創造就業機會，減少貧窮人口，才是維持印尼經濟永續成長的根本之道。1060401

(中央社)