大雨引發土石流 印尼村落38人失蹤

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印尼爪哇島一座村落今天遭遇因大雨引發的土石流襲擊，造成20多人下落不明。

美聯社報導，印尼減災機構發言人努格羅荷（Sutopo Purwo Nugroho）表示，東爪哇波奴羅交區（Ponorogo）巴納蘭村（Banaran）遭遇土石流侵襲，土石流沖毀30棟房屋及掩埋在山腰採薑的農民。

減災機構表示，27人遭掩埋。軍方首長則說，根據村民回報，目前有38人失蹤。

努格羅荷說，救難人員、軍警和志工正在搜尋失蹤者。（譯者：中央社蔡佳伶）1060401

(中央社)