李明哲案公民團體聲援 陸委會籲陸正視
前民進黨黨工李明哲遭北京當局拘留，數十個公民團體今天發起聲援活動。對此，行政院大陸委員會呼籲陸方正視並嚴肅面對NGO團體共同聲援李明哲的行動。
多個公民社團今天舉行聯合記者會，聲援在中國大陸被調查的前民主進步黨黨工李明哲。公民團體指出，北京這個行動只會激起台灣年輕世代的不滿，對未來雙方互動投下未知數。
對此，陸委會表示，中國大陸須正視並嚴肅面對非政府組織（NGO）共同聲援李明哲的行動，深刻理解台灣人民對人權保障的信念與堅持。
陸委會並表示，陸方應理解多年來NGO團體對兩岸關係發展的重大貢獻，須確保兩岸NGO組織可以在自由無懼的環境下，為兩岸和平貢獻心力。
針對李明哲案，陸委會表示，自3月19日起，府院高層即指示各有關部門，採取一切必要措施與各種可行管道協處，並與家屬及相關團體保持緊密聯繫。
陸委會說，兩岸及國際社會高度關注這起案件，呼籲北京當局應儘速釐清事實，並積極回應台灣及家屬各項訴求，圓滿化解爭議，避免影響當前複雜敏感的兩岸關係。
李明哲日前前往中國大陸後隨即失蹤，中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光日前表示，李明哲涉嫌從事「危害國家安全活動」，已接受有關部門調查。
台灣教授協會、永社、台灣勞工陣線、台灣人權促進會等數十個民間社團今天共同高喊「人權有理、明哲無罪」，呼籲中國大陸盡速釋放李明哲。1060401
(中央社)
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