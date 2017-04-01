高雄農田水利會長改選 現任總幹事呂文豪勝出
高雄農田水利會長1日改選，3名候選人沈英章、李毓智、呂文豪均是綠營，且分屬不同派系，最後由前會長李清福欽點的呂文豪勝出，由於李清福力挺陳其邁角逐市長初選，外界評估水利會改選結果，等於是為陳其邁打了一劑強心針。
高雄農田水利會具投票資格會員多達6萬3960人，今天上午8點至下午4點投票，分16區、共74處投開票所，投票率37％，傍晚6點多開票結束，1號沈英章6575票、2號李毓智6804票、3號呂文豪以1萬288票勝出，差距懸殊。
前任會長李清福因案入獄，高雄水利會會長改選，李清福派出總幹事呂文豪參選，據了解，李清福原本計畫明年爭取連任，因此對小組長等幹部層級布局已久，呂文豪全盤接收，內場優勢穩固，這次大贏第二名李毓智近3500票，在美濃、大寮、阿蓮等大票倉更是幾乎全贏。
另一方面，市議員沈英章獲市長陳菊支持，原水利會財務組長李毓智則取得農會白派系統暗助，原本任何一人出線，接下來綠營市長初選應會挺菊姐屬意的接班人劉世芳，但今天竟雙雙落馬，且是慘敗，外界普遍認為對陳菊而言算是摔了一跤。
晚間開票後，呂文豪陸續接獲500多通恭賀電話，他對會員的支持表示感謝，強調未來會延續水利會灌溉系統，拔擢優秀人才，讓員工上班環境更加安定，而水利會將來也會更公開透明，讓農民瞭解水利會的各項作法，務求達到「無縫接軌」目標。
(中時)
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