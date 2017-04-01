拚經濟 大陸新設河北雄安新區

上海浦東新區、深圳經濟特區，是外界熟悉的大陸經濟特區，新華社報導，大陸決定再增設「河北雄安新區」，對於集中疏解北京非首都功能，探索人口經濟密集地區優化開發新模式，調整優化京津冀城市佈局和空間結構，培育創新驅動發展新引擎，具有重大現實意義和深遠歷史意義。

新華社1日報導，日前，中共中央、國務院印發通知，決定設立河北雄安新區。這是以習近平同志為核心的黨中央作出的一項重大的歷史性戰略選擇，是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之後又一具有全國意義的新區，是千年大計、國家大事。

雄安新區規劃範圍涉及河北省雄縣、容城、安新3縣及周邊部分區域，地處北京、天津、保定腹地，區位優勢明顯、交通便捷通暢、生態環境優良、資源環境承載能力較強，現有開發程度較低，發展空間充裕，具備高起點高標准開發建設的基本條件。雄安新區規劃建設以特定區域為起步區先行開發，起步區面積約100平方公里，中期發展區面積約200平方公里，遠期控制區面積約2000平方公里。

報導指出，設立雄安新區，是以習近平同志為核心的黨中央深入推進京津冀協同發展作出的一項重大決策部署，對於集中疏解北京非首都功能，探索人口經濟密集地區優化開發新模式，調整優化京津冀城市佈局和空間結構，培育創新驅動發展新引擎，具有重大現實意義和深遠歷史意義。

習近平曾多次深入北京、天津、河北考察調研，多次主持召開中央政治局常委會會議、中央政治局會議，研究決定和部署實施京津冀協同發展戰略。習近平明確指示，要重點打造北京非首都功能疏解集中承載地，在河北適合地段規劃建設一座以新發展理念引領的現代新型城區。

今年2月23日，習近平專程到河北省安新縣進行實地考察，主持召開河北雄安新區規劃建設工作座談會。習近平強調，規劃建設雄安新區，要在黨中央領導下，堅持穩中求進工作總基調，牢固樹立和貫徹落實新發展理念，適應把握引領經濟發展新常態，以推進供給側結構性改革為主線，堅持世界眼光、國際標準、中國特色、高點定位，堅持生態優先、綠色發展，堅持以人民為中心、注重保障和改善民生，堅持保護弘揚中華優秀傳統文化、延續歷史文脈，建設綠色生態宜居新城區、創新驅動發展引領區、協調發展示範區、開放發展先行區，努力打造貫徹落實新發展理念的創新發展示範區。

習近平指出，規劃建設雄安新區要突出七個方面的重點任務：一是建設綠色智慧新城，建成國際一流、綠色、現代、智慧城市。二是打造優美生態環境，構建藍綠交織、清新明亮、水城共融的生態城市。三是發展高端高新產業，積極吸納和集聚創新要素資源，培育新動能。

四是提供優質公共服務，建設優質公共設施，創建城市管理新樣板。五是構建快捷高效交通網，打造綠色交通體系。六是推進體制機制改革，發揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發揮政府作用，激發市場活力。七是擴大全方位對外開放，打造擴大開放新高地和對外合作新平台。

大陸國務院通知要求，各地區各部門要用最先進的理念和國際一流的水准進行城市設計，建設標竿工程，打造城市建設的典範。要保持歷史耐心，尊重城市建設規律，合理把握開發節奏。要加強對雄安新區與周邊區域的統一規劃管控，避免城市規模過度擴張，促進與周邊城市融合發展。

(旺報)