助經濟發展 深圳書記升任河北副書記
大陸宣布新設經濟特區「河北雄安新區」的同一天，也宣布深圳市委書記許勤，調任河北省委副書記，或將以許勤治理深圳經濟發展的經驗，推動河北建設。
新華社1日報導，深圳市委書記許勤改任河北省委副書記。
根據公開簡歷，許勤擔任深圳市長有6年6個多月，在深圳工作已有9年，歷任深圳常務副市長、副書記、市長、書記等職，去年去年12月31日才升任深圳市委書記，3個月後即調任河北省委副書記。
與此同時，大陸也在1日宣布，將新設「河北雄安新區」，這也是繼深圳經濟特區、上海浦東新區後，又一個經濟開發新區，新華社稱，這一全國意義的新區，是中共中央作出的一項重大的歷史性戰略選擇。
新華社在宣布設立「河北雄安新區」後不到一小時，接著發布深圳市委書記許勤調任河北省委副書記的新聞，有分析認為，大陸要以許勤在深圳推動經濟特區的經驗，帶到河北發展河北雄安新區。
(旺報)
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