桃猿把握失誤機會 9比5擊敗富邦

陳俊秀首局轟出三分炮，單場４打數2安打，率球隊取得勝利。(中央社記者張新偉攝)

(20:07 最終結果)富邦悍將與lamigo桃猿今在桃園棒球場交手，兩隊首局就展開猛烈炮火，各攻下4分大局，桃猿在第5局又趁著富邦內野手林威廷單局2失誤，添下3分奠定勝基，終場以9比5拿下勝利。

此役首局，富邦面對猿隊洋投賽格威，胡金龍與林哲瑄就接連敲安，隨後由林益全的高飛犧牲打先馳得點，林威廷與陳凱倫也都適時補上安打，攻下4分大局。

不過下半局，猿隊馬上就展開反攻，趁著黃亦志投出保送後，王柏融與林泓育接連敲安，追回1分，陳俊秀也立即補上一發三分炮，一口氣扳平比數。

第4局富邦靠著兩支安打攻下超前分，但5局下半猿隊又把握機會，趁著林威廷單局兩次守備失誤，林承飛、詹智堯與林智平都適時安打，攻下3分逆轉戰局，6、7兩局又各攻下1分，終場桃猿以9比5取勝，富邦苦吞客場三連敗。

(中時電子報)