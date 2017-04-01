《放眼天下》川普賣台？！趙春山：小英對陸和解 最好時機是....
再過5天，習川會登場。美國總統川普會不會一時激動（興起？）就把台灣賣了？！台灣國安單位嚴陣以待，馬凱教授分析，安啦！台灣向來是美國最忠誠的一顆棋子，而且川普非常強調台灣這個角色，美國絕不會賣！亞太顧問趙春山則建議，小英政府要向對岸釋出善意，最好的時機要抓住，就是習川會到中國大陸召開19大！
中視《放眼天下》節目本集深度探討，習川會上，中美兩大強國交鋒，花招百出。賴岳謙分析，習近平訪美前刻意安排芬蘭行，是將習川會拉低到「訪友」層級，而且對議題保密到家，充分在談判前掌握優勢；陳一新教授則認為，習近平比川普還急著見面，為了要給13億人民一顆定心丸！
4/1《放眼天下》請到亞太顧問趙春山、經濟學家馬凱教授、文大政治系特聘講座教授陳一新、實踐大學副教授賴岳謙等重量級專家學者，深入淺出剖析當前局勢。更多精彩國際時事評論，請鎖定每週六晚間十點，中視新聞台《放眼天下》。
(中時電子報)
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