桃園彩色海芋季 花海散步大園

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「2017桃園彩色海芋季」結合地方社區的參與，也以「花田心體驗」為主題，彩色的海芋更美麗又鮮艷。(賴佑維攝)

「2017桃園彩色海芋季」1日在桃園市大園區聖德北路與田溪路開幕，有上萬株黃、紅、紫、粉紅等4色海芋。桃園市長鄭文燦表示，彩色海芋象徵愛情與友誼，帶給人幸福的感覺，歡迎民眾參觀。

鄭文燦表示，桃園彩色海芋季今年首度舉辦，並結合社區參與，也以「花田心體驗」為主題，邀請7位藝術家進駐，進行裝置藝術展覽，讓遊客在美麗的花田中，也可以看到藝術的點綴。

(中時)