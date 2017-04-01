羅慕斯稱洪秀柱可能當總統 台商這樣看

菲律賓前總統羅慕斯昨天拜會國民黨主席洪秀柱，國民黨轉述，羅慕斯表示，他覺得有一天洪主席會成為總統。對此，每年均陪羅慕斯赴台的菲國僑領陳文儒說，這話其來有自。

陳文儒是菲國南線台商會創會會長，他向中央社記者表示，羅慕斯的話其來有自，「2012年羅慕斯訪台，就曾在花蓮與蔡英文會面，他與蔡英文握手，結果她在下一屆選舉就當選總統。」

陳文儒笑稱，「羅慕斯說他的手帶有福氣，這次柱柱姐（指洪秀柱）與羅慕斯握手，因此在下屆選舉也可能會當選。」

羅慕斯今天結束4天台灣行，返回馬尼拉。他是在菲律賓南線台商會的邀請下，於3月29日赴台，展開一年一度、已連續9年的「菲台友誼訪問暨羅慕斯杯高爾夫賽」之旅。

國民黨在會後的新聞稿中引述羅慕斯說，「菲律賓的國家戰略是以10年至20年後的視野做長遠規劃，而洪秀柱就在其中，因為他覺得有一天洪會成為總統。」1060401

(中央社)