蔡總統上任首次健檢 整體健康良好

總統府今天公布總統蔡英文上任後首次健檢報告，整體健康情形良好，各項檢驗數值正常，足以因應繁忙國政事務。依照報告，蔡總統體重62公斤、身高163.5公分、BMI是23.2。

根據醫療小組公布的報告，蔡總統年齡60歲，身高163.5公分，體重62公斤，身體質量指數（BMI）23.2，血壓收縮壓和舒張壓為138和80毫米汞柱，脈搏每分鐘74次，呼吸每分鐘18次，體溫攝氏36.1度。

府院人士表示，由總統醫療小組公布健康檢查報告，是參照美國白宮作法。

蔡總統今天在台北榮民總醫院完成例行健康檢查，總統府由總統醫療小組發布總統例行健康檢查說明，總統醫療小組召集人陳振文醫生表示，蔡總統以往每一到兩年都有計劃性的健康檢查，由台北榮總院長張德明領導的健檢團隊共約11位主任級的專科醫師進行。

陳振文說，這次主要實施包括血液常規生化檢查、腫瘤標記、內分泌等檢查，都屬正常範圍，胸、腹部放射線等高階影像檢查以及全腹超音波、耳鼻喉科、眼科及牙科等會診，都沒有異常現象。

他說，在經過醫療團隊的詳細診查後，整體而言總統的健康情形相當良好，各項檢驗數值正常，足以因應繁忙的國政事務，而除了例行性的檢查外，醫療小組也會持續關注總統健康，並適時提供各項醫療保健的諮詢與協助，確保總統健康。

陳振文也指出，總統醫療小組除了照護總統日常健康，也完成總統緊急醫療體系的建置部署，包括全國各地的責任醫院選定、協勤團隊的組織與訓練、平面道路與空中交通動線（包含直升機起降點）的查勘等，並且已依照緊急醫療計畫進行多次實兵驗證。1060401

(中央社)