記者問起佛林 川普恍神忘簽行政命令
美國總統川普昨天簽署兩項有關貿易的行政命令時，因被問起前國安顧問佛林有意為俄國介入大選作證的問題，竟匆匆走出房間，忘了完成行政命令的簽署。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，簽署儀式進行時，主跑白宮的記者問起川普（Donald Trump）有關前白宮國安顧問佛林（Michael Flynn）打算在俄羅斯涉入美國大選一事上作證，以交換免起訴的問題。
川普並未回答記者的提問而走到另個房間，副總統彭斯（Mike Pence）則拿起裝有兩項行政命令的檔案夾追上川普。
白宮表示，川普隨後在未公開的情況下補簽了這兩項有關識別和針對其他國家濫用貿易的行政命令。
其中一項行政命令要求在90天內研究美國與一些最大貿易夥伴之間的貿易赤字問題，藉此找出潛在的濫用貿易和欺騙行為。
第二項行政命令要求更嚴格及更有效執行美國的反傾銷法，以防止他國業者以低於美國企業報價的不公平價格進行銷售。（譯者：中央社周慧盈）1060401
(中央社)
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