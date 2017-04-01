桃園王子公主趴 邀遊客來農博

桃園市青年事務局1日在在中壢舉辦「王子公主趴」校際盃Cosplay大賽，大溪高中「雪中的妖姬」(左三)、以及中壢家商與啟英高中聯合組隊的「R＆Y」(左四、左五)並列第1名。(賴佑維攝)

桃園市青年事務局1日在在中壢舉辦「王子公主趴」校際盃Cosplay大賽，讓學子扮演成心目中最理想的王子與公主的模樣，共30組報名，最後由大溪高中「雪中的妖姬」、以及中壢家商與啟英高中聯合組隊的「R&Y」並列第1，奪下冠軍權杖。

青年事務局表示，1日成立滿2周年，除了在中正公園舉辦校際盃Cosplay大賽，也在也展現對青年的輔導協助成果。共有超過80個展攤，呈現「青年多元文化展演」、「青年創新創業」以及「青年公共參與」之階段性成果。前來擺攤的卡維蘭公司在復興區協助水蜜桃果農銷售農產品，業者說，很開心可以透過擺攤，讓更多人知道他們的努力。

桃園市副市長游建華也參與活動，並即興玩了宣傳「農業博覽會試營運」的拼圖遊戲，跟大家相約4月22日農博見。

(中時)