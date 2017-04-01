田尾陸豐炒韭菜歡慶99 超跑來助陣！

彰化縣田尾陸豐國小歡慶99周年校慶，今天上午校內舉辦韭菜料理王大賽，學童們協助幫媽媽或阿嬤們備料。（謝瓊雲攝）

田尾陸豐國小99周年校慶，舉辦韭菜料理王大賽，參賽料理展現社區媽媽們的廚藝與功力。（謝瓊雲攝）

在家長會長吳家騰號召下，10輛保時捷911等款式超跑在陸豐國小校園裡亮相，十分吸睛。（謝瓊雲攝）

社區媽媽教室會長顏麗屏（左一）等人獲頒韭菜料理王亞軍，獎金全數捐作明年百年校慶基金。（謝瓊雲攝）

彰化縣田尾鄉陸豐國小歡慶99歲，全校學生與社區媽媽進行「幸福久久、炒韭菜」料理廚藝大賽，家長會長吳家騰還號召車友同好，開來10輛保時捷跑車幫母校慶生，熱鬧滾滾。

今天上午10點，陸豐校園展開料理王分組爭霸賽，社區婆婆媽媽們開始著手處理食材，有的備料、有的切菜，展現平時拿手的好廚藝與細膩刀工，阿嬤擔任總鋪師，孫子輩的陸豐學童也充當起「水腳」，洗菜、撿菜並準備餐具。

社區媽媽教室會長顏麗屏說，鄉下孩子課餘幫忙下田撿韭菜是常態，但較少進廚房幫忙，現在正值韭菜、韭黃時令盛產，營養又美味，她和同組媽媽們以麻辣豬血鍋、蒼蠅頭和韭黃蝦仁炒松阪豬肉參賽，拿下亞軍，最後將獎金回捐學校做為明年百周年校慶基金。

校長周金木說，陸豐國小所在地海豐社區，是彰化韭菜的最大宗產地，今年全校學生數共99人，剛好又逢99周年，除了校慶運動會，在前會長蕭文勇贊助下，舉辦韭菜料理王大賽，讓社區媽媽們與孩子同樂，幸福久久。

周金木說，現任會長吳家騰是獸醫，平時愛好以車會友，今天一早也特別號召北部和中部車友，開來新車總價近7千萬的10輛保時捷911等款式超跑進入校園巡禮，流線型的外表和轟隆隆的引擎聲都讓學童們大開眼界。

(中時)