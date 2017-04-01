調查官酒後言行失檢案 調查局：絕不寬貸

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針對媒體報導「調查官酒後襲胸大陸籍女被告」，法務部調查局今日發布聲明表示，已著手調查，本案目前已由調查局督察處查處，絕不寬貸。

針對106年4月1日聯合報社會版報導「調查官酒後襲胸大陸籍女被告」乙事，調查局表示如下：

一、調查局航業調查處高雄調查站於106年3月14日偵辦「文某等涉嫌違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例案」，在臺中市依法逮捕大陸籍女子文某並帶回調查局臺中市調查處詢問室進行詢問後，航業調查處承辦人詹姓調查官在做筆錄檢視時，因中午餐敘飲酒，行為失控，左手臂碰觸到該女子臀部。

二、事發後，調查局即主動著手調查，檢視該案詢問錄影光碟，發現確有其事，惟並無媒體報導「上下其手、襲胸」情事。本案業由調查局督察處依法查處中，將對詹員不當行為送交考績會議處，絕不寬貸。

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(中時電子報)