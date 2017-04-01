遺愛人間 竹縣兄弟代父母捐贈復康巴士
住在竹東鎮的涂嘉峰、涂錦福、涂錦寶、涂錦榮4兄弟，為了傳遞父母涂茂爐先生、涂彭新妹女士，過去博愛助人的精神，今天（1日）特別以涂茂爐之名，捐贈新竹縣政府1台復康巴士，未來方便行動不便者外出就醫。
涂嘉峰、涂錦福、涂錦寶、涂錦榮4兄弟的父親日前過世，涂家兄弟將不捨化為大愛，將父母遺留的愛與教誨，以實際行動為社會付出，今天特別以父親之名捐出復康巴士，由副縣長楊文科代表接受，未來這台復康巴士將穿梭在新竹縣境內，服務有需求的民眾。
新竹縣政府指出，目前縣內復康巴士已有25輛，自服務開辦以來，協助超過34萬人次搭乘，往返醫院、就學或洽公，提供行動不便的身心障礙者外出的能力。楊文科今天也代表新竹縣政府，向涂家四兄弟致謝，敬佩他們忍住哀傷、熱心公益的精神。
新竹縣政府社會處運用公益彩券盈餘分配基金專戶，辦理身心障礙者福利措施，此次捐贈的小型復康巴士，也將在今年度投入接送服務中，預計可讓行動不便者更加便利。
(中時)
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