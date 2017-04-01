周天成力克丹麥小鮮肉 印度超羽賽爭冠

台灣「羽球一哥」周天成在印度超羽賽殺入男單決賽。（本報系料照／陳信翰攝）

世界排名第9的台灣「羽球一哥」周天成，1日在印度超級系列賽力戰身高186公分、年僅19歲的丹麥「小鮮肉」安東森（Anders Antonsen），以經驗化解對手凌厲殺球攻勢，終以21比17、21比14勝出，挺進男單冠軍戰。

周天成去年在印度超羽賽打入4強，今年創下個人賽史新猷，生涯第3度打入超級系列賽冠軍戰。小天3月初已在德國大獎賽封王，2日將與世界排名第4的丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen）爭冠，力拚個人第2座超級系列賽桂冠。

安東森月底才滿20歲，目前男單世界排名26，跳躍扣殺攻勢凌厲，一開賽就讓小天陷入苦戰。儘管周天成在首局中段拉出5比0、4比0猛攻，安東森仍迎頭趕上追成16平。所幸小天穩住陣腳，以5比1攻勢收下首局。

次局周天成持續掌握節奏，包括4比2領先時，竟打出一記背對球網的致勝球，成功重挫對手士氣，隨後以一波7比0攻勢奠定勝局，力戰46分鐘後搶下決賽門票。

台灣過去僅有2008年「黃金女雙」程文欣／簡毓瑾曾打入印度超羽賽決賽，小天也是首次在法國以外的超羽賽打入冠軍戰，2014年他在法國摘金，隔年銀恨。

有趣的是，小天生涯唯一一次擊敗此次爭冠對手安賽龍，就是2014年在法國超羽賽8強，總對戰紀錄以1勝5敗處於明顯劣勢，苦戰難免。

(中時電子報)