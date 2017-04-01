林子崴5局7K 統一5比1領先中信
統一獅今天（1日）作客新莊棒球場交手中信兄弟，先發左投林子崴雖然首局挨了彭政閔的陽春炮，但狀況隨即回穩，投完前5局僅被敲2支安打，送出7次三振，失1分，獅隊打線則在3局上攻進4分大局，前5局打完，獅隊以5比1領先兄弟。
兄弟看版球星彭政閔此戰擔任先發第3棒，首局在2出局後從林子崴手中轟出左外野方向的陽春全壘打，本季首轟出爐。
此戰兄弟也排出本土先發江忠城掛帥，首局守住滿壘危機，但3局上時接連投出3次保送，2出局後被買嘉儀敲出帶有2分打點的安打，之後又投出保送，再被高志綱敲出安打退場，獅隊反以4比1超前。 江忠城合計投了2.2局，被敲4支安打，送出5次保送，失4分。
面對兄弟第2任投手鄭錡鴻，鄭鎧文接著在5局上轟出左外野陽春炮，本季至今敲出的4支安打都是全壘打，暫居聯盟全壘打王，這一擊也幫助獅隊將比數改寫為5比1。
(中時電子報)
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