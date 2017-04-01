總統府：國家會團結在改革成果中
前立法院長王金平今天批評總統蔡英文執政後國家反而更分崩離析，總統府表示，相較前屆政府，政府更大力改革，改革會有阻力，但只要不分朝野，國家最終會團結在改革的成果中。
現任中國國民黨籍立委王金平今天在一場研討會中演講表示，民主進步黨第一次完全執政，但人民卻感受不到政黨輪替帶來改善困局的希望，蔡總統不只未團結國家，反而更加分崩離析；蔡總統若能秉持王道精神，以仁道治國，在政治行中道、經濟求正道、社會要公道，如此國家才能更團結，新政府才能真正解決問題。
總統府發言人黃重諺受訪表示，不清楚王金平談話的脈絡，不過事實是幾個月來，國家逐漸回復活力，無論景氣指標、對外出口等連續多月成長，國家正擺脫多年停滯，進入正面循環。
黃重諺說，許多過去前屆政府不願意、不敢面對的沉痾，政府更大力改革，務必讓國家告別停滯；至於改革過程當然會有阻力，但只要不分朝野，把指責的手化為協力的決心，國家最終會團結在改革的成果中。1060401
(中央社)
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