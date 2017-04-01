彭政閔不談網路紛擾 本季首轟出爐

中華職棒全聯盟最年長球員38歲「恰恰」彭政閔今天從21歲投手林子崴手中，敲出本季首轟；賽前聊到網路話題，他沒有太多評論，只說年輕人資訊比較多。

中信兄弟開季帶著2勝2敗的戰績，首次回到新莊主場，內野觀眾席兩側坐滿黃衫球迷，「恰恰」彭政閔的頭號粉絲，前第一夫人周美青也在看台上，身穿兄弟黃色球衣。

「大師兄」林智勝因感冒休兵，彭政閔棒次往前，今天擔任第3棒指定打擊，一開賽1局下就敲出全壘打，本季首轟、生涯183號。

彭政閔平常少在網路發表言論，有的話也是透過球迷經營的臉書專頁「彭政閔後援會」轉達。

這兩天網路話題發燒，富邦悍將林哲瑄貼文「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的」，年輕一輩用網路抒發情緒，而也有網友找出彭政閔過去在球賽場邊，大動作抒發情緒的畫面，他笑說「現在不會了啦，手斷過一次就知道了」。

對於網路的話題，彭政閔沒有多談，他認為年輕人資訊比較多、觀念也正確，但有時候網路言論也會把一些小事情過度擴大。

球隊感冒蔓延，彭政閔的感冒剛好，他說聯盟開幕戰淋雨打球、加上最近天氣多變化都有影響。今天首次新莊主場，他仍惦記著在地有60年歷史「愛心育幼院」正為房舍改建募款，目標400萬元現在才募得100多萬元。1060401

(中央社)