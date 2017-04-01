人氣再下探 巴西政府支持度剩10趴

我要評比

今天公布的新民調指出，僅1/10巴西人認為巴西總統泰梅爾（MichelTemer）政府做得好。

巴西全國工業聯合會（National Confederation of Industry）委託民調機構Ibope進行的調查發現，巴西31%民眾認為泰梅爾政府施政表現可以接受，55%認為不佳或很糟糕，僅10%認為政府施政表現佳或優異。

民調結果顯示，泰梅爾人氣持續走下坡，同個民調機構指出，泰梅爾政府去年10月支持度14%，12月掉到13%。

巴西左翼總統羅賽芙（Dilma Rousseff）去年因非法操控政府帳戶被判有罪，遭彈劾下台，泰梅爾接棒總統職位。

泰梅爾承諾要讓陷入衰退2年的巴西經濟復元，但他的中間偏右政府並不比羅賽芙政府受歡迎。

新民調顯示，38%民眾認為泰梅爾和羅賽芙政府的表現沒什麼差別，41%則認為當今政府更糟。（譯者：中央社蔡佳伶）1060401

(中央社)