基隆童話藝術節開幕 市區變身遊樂場
基隆童話藝術節今天開幕，虎克船長、小木偶、八爪章魚、大海象、企鵝等巨型動態裝置藝術現身海洋廣場四周，吸引不少民眾特地前來欣賞，到處充滿歡笑聲。
市長林右昌今天和陽明海運董事長謝志堅、台灣港務公司基隆分公司總經理劉詩宗、議長宋瑋莉、紙風車文教基金會執行長李永豐共同為絢爛魚類玩偶打氣，宣布活動正式啟動，並邀請民眾在連假期間，攜家帶眷一同造訪基隆「兒童藝術城」。
林右昌表示，今年不只是兒童節活動，而是以「人文之都，藝術之城」構想，打造「兒童藝術城」，將整個城市當成劇場，也是孩子的藝術城堡，改變民眾過去對基隆的印象。
林右昌隨後參觀陽明海洋文化藝術館前廣場的闖關活動，及西岸步道「微笑港灣-藝術西岸好young市集」攤位與民眾熱情互動，現場孩子歡笑聲不絕於耳，林右昌除感謝民眾熱情參與，也希望大人、小孩都能玩得盡興。1060401
(中央社)
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