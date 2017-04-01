立榮馬公金門航線 即日起正式開航

澎湖馬公金門航線在復興停航後，由立榮航空接手航線，今天(4月1月)起正式開航了，每週一、四、六，提供1星期3趟往返航班，讓澎湖與金門兩地居民享有更便捷的空中交通運輸服務。

今天馬公金門首航班機，下午2點50分起飛，旅遊處副處長陳賜豐代表前往馬公機場，為70位首航鄉親及旅客，贈送首航紀念品，祝福旅途順暢愉快。

此外，澎湖和樂旅行社特別運用此次首航的機會，邀請澎湖慢飛天使服務協會及澎湖家扶中心25位民眾前往金門，體驗馬公至金門航線的便利性，同時，立榮航空也提供免費機票及加贈小禮物，共同關懷社會弱勢團體，為此次首航活動增添佳話。

旅遊處指出，馬金航線原本由復興航空飛航，停航後由立榮航空取得航權。為方便鄉親與遊客來往金門，及陸籍配偶返鄉探親，在正式開航之前，也協調遠東航空，提供馬金每週一航班，讓民眾不必再飛往北高轉機。

旅遊處表示，馬金航線串起更多好玩的遊程，提醒鄉親旅客，可至立榮航空公司全球資訊網、app或7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort及旅行社購票。

(中時)