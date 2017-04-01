吸毒男1個月落網2次 警：怎麼又是你
上月17日台南學甲警方據報，前往將軍一處工寮要抓王姓藥頭，有毒品、竊盜等前科的陳姓男子恰好在現場，身上帶有毒品的他當場拔腿就跑，上演追逐記，最後還跳入魚塭企圖滅證，所幸員警及時將他抓住送辦；沒想到事隔不到1個月，陳男開著王姓藥頭的車趴趴走，再被警方攔查，一下車又被查獲毒品，雙方大驚：「怎麼又是你！」
學甲警分局偵查隊小隊長柯振孟、偵查佐謝豐源、林承頡等3人，今天下午正執行防竊勤務時，在中洲地區發現一台車輛，疑似是王姓藥頭所有，一路尾隨到廟埕，等駕駛下車，警方立即上前表明身分準備盤查，沒想到轉頭一看，竟然是上月落網的陳姓男子，雙方均大感驚訝，從陳男身上又搜出毒品及吸食器，當場逮捕，再度送辦。
警方表示，陳男上次被逮後，有次在路上看到巡邏員警，因心虛曾再度上演追逐記，員警還告誡他好好做人就不用怕警察，他因此把員警當作「自己人」，沒想到還是栽了。
43歲的陳同益被帶回警局神情落寞，他供稱因為自己的車故障了，加上王姓藥頭已經「跑路」，才開王姓藥頭的車代步，沒想到因此被盯上，加上又是被上次抓他的「熟人」逮到，他無話可說，訊後依毒品罪送辦，警方也大嘆：「真是活寶一個！」
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(中時)
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