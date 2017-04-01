澎湖布袋馬公龍門海運航線 4月2日加班開航
因應布袋航線4月1日停航，各家航運將於4月2日紛紛加班開航，以疏運包船返鄉鄉親與遊客，包括：滿天星航運、海有航運、凱旋海運各加1班包船開往龍門港。惠航船舶加開1班開往馬公港。總計4航班，疏運人潮約1350人次。
4月2日總計：布袋龍門3家航商3航班，布袋馬公4家航商來回11航班，總計來回航次共達14班，提供約5000個座位數，有效提供返鄉與遊客輸運，並分擔航空疏運需求。
澎湖縣旅遊處提醒各位鄉親與遊客，台澎之間往來，除了空運，也可多多選擇海運，詳請電洽下列各家船運訂位購票：布袋航線請洽，凱旋海運：06-9277995、滿天星航運：06-9269721、海有航運：06-9261125、惠航船舶：06-9268199。高雄航線可洽臺華輪(台灣航業)：06-9264087。
(中時)
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