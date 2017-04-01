澎湖馬公里鄰環境清潔前進虎井 為觀光季做準備
澎湖縣馬公市公所「清淨家園˙有你真好」~里鄰環境清潔活動，4月1日首次前進離島，上午在市長葉竹林的帶領下，包括公所員工、各社里志工、樂齡中心志工等約莫100人一同包船前往虎井，大家同心協力將環境打掃乾淨，為四月展開的觀光季做準備。
經過嵵裡里以及重光里兩場環境清潔活動，志工們愈做愈有成就感，報名情形相當踴躍。近百人浩浩蕩蕩來到虎井，里長陳大川與理事長陳順聘早已召集國軍官兵嶼島上居民、虎井國小師生共70人在岸邊等候。
在里長的指揮下，170人兵分四路，展開全島大掃除，由於長期沒有人力協助環境清整，島上髒亂點整理起來特別耗時、垃圾也特別多，而除了髒亂點清除，葉竹林市長也與志工們將到路兩旁之雜草、積土等清除，讓街道看起來整齊清潔。
有風櫃的志工就說，這樣的感覺很好，大家彼此互相幫忙，希望等到風櫃場次的時候，也能有這麼多好朋友來共襄盛舉。
馬公市長葉竹林表示，夏天即將來到，虎井將熱情迎接觀光季，但要發展觀光，市公所將環境衛生列為首項，在這麼多志工及國軍弟兄的幫忙下，同心協力把虎井環境整理乾淨迎接觀光客到來，希望讓虎井觀光產業能夠恢復往日風華。
虎井里長陳大川再三感謝市公所及志工們的協助，他說，市長這項政策非常好，各里之間互相幫忙，氣氛非常和諧，要讓馬公市更美，環境衛生第一，有這麼多人的幫忙，虎井一定能愈來愈好。
打掃工作由里辦公處規畫四條清掃路線，分別由馬公市清潔隊工作人員、虎井里長陳大川、社區理事長夫人陳歐素笑、里幹事許銘軒與清潔隊分隊長高吟秋帶領，沿街沿巷撿拾垃圾、清除雜草、清掃海岸線、髒亂點清除等，並落實垃圾分類，一行人發揮高效率，約莫1個小時就整理出大批垃圾。
馬公市清潔隊隊長蘇棟榮感謝公所及各相關部門的大力支持，接下來還有許多
(中時)
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