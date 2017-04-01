澎湖縣嵵裡國小 60週年校慶暨運動會登場
澎湖縣嵵裡國小1日上午舉行創校60週年校慶暨社區聯合運動會，家長及社區民眾以歡喜心情迎接，1800名畢業校友有近千人遠從世界各地及台灣回到母校參加校慶。縣長陳光復專程到場祝賀，祝福校運昌隆，大會圓滿成功。
嵵裡國小60週年校慶暨社區聯合運動會，1日上午8時30分假學校操場舉行典禮，典禮由王文瑞校長及校慶籌委會主委陳禾益主持，包括副議長陳雙全、議員呂黃春金、教育處長葉子超、副處長莊華州、馬公市代表會主席陳永澎、家長協會理事長歐中興、縣政顧問莊忠政、前立委林炳坤，前田徑國手紀政、嵵裡里長林献堂、多所國中小校長及校友特別到場參與盛會。
陳光復致詞時表示非常開心能參與嵵裡國小60週年校慶盛會，他指出，嵵裡國小走過60個年頭，自民國45年創校以來，為本縣培育無數優秀子弟，今日有近千名校友回到母校，感謝學校師長教導的恩澤，為此，他向所有學校教職員過去付出的辛勞與奉獻表示感謝。同時也祝福校運昌隆，大會順利、圓滿成功。
校慶活動由嵵裡國小戰鼓迎賓接開序幕，並進行別開生面的第1到第59屆校友進場，音樂劇報喜、相聲賀校慶、樂吟法國謠等表演，會中由陳縣長及貴賓揮毫寫下「歡度一甲子 戀戀嵵裡情」等字，恭賀嵵裡國小60歲生日快樂，最後貴賓們一起切蛋糕大合唱，與校友分享生日的喜悅，隨後進行一系列趣味競賽。
(中時)
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